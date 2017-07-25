توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على منطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والطقس معتدلا مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.
وأبانت أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في حين يبقى الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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