وثق شاب من خلال مقطع فيديو دفعه مبلغ 28 ريالاً بالعملة المعدنية لعامل محطة وقود تعبيراً عن عدم امتلاكه للمال مع طول الفترة الزمنية بين راتبي رمضان وشوال، فيما أظهر مشهد آخر مزح أصدقائه معه، بإهدائه صندوقاً خشبياً معبأً بالعملات المعدنية في ليلة زفافه.
وبيّن المشهد الأول وقوف الشاب عند محطة الوقود ومطالبته العامل بتعبئة الخزان بالكامل، وبعدما تم تزويده بالوقود نزل من المركبة، وفاجأ العامل بحمله كيساً مليئاً بالعملة المعدنية لدفع الحساب، ورغم رفض العامل استلام المبلغ بهذه الطريقة، إلا أنه أكد بطريقة فكاهية عدم امتلاكه عملة ورقية، لافتاً إلى قرب حفل زفافه، وعدم توفر المال لديه.
وعلى سبيل المزاح معه، قام أصدقاؤه بإهدائه صندوقاً خشبياً مزيناً يحوي كمية كبيرة من العملة المعدنية، مطالبين إياه بعدها على غرار ما فعله مع عامل المحطة.وفق “أخبار 24”.
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