استعرض تقرير تلفزيوني تجربة بائع اللوز والخضراوات والفواكه محمد الزامل، المعروف بأسلوبه الخاص في التسويق لبضاعته، كي يجذب إليه الزبائن، ما جعله يحقق شهرة عالية.
وأوضح الزامل، الذي يقطن في محافظة الأحساء، خلال استضافته على شاشة “العربية” أمس الإثنين، أن أسلوبه يعتمد على خلق علاقة مع الزبائن عبر الكلمة الطيبة، فمهما كانت طريقة تعامل الزبائن معه في أول الأمر، إلا أنه قادر على جعلهم يتجاوبون معه ويشترون منه ويحترمونه.
وأشار إلى أنه بدأ في بيع اللوز والفواكه والخضراوات منذ صغره مع والده، واكتسب منه الخبرة في العمل، واستمر في بيع بضاعته في الشارع حتى منعته البلدية، فتعاطف معه كثير من الناس، من بينهم رجل الأعمال يزيد الراجحي الذي عرض عليه أن يوفر له أفضل محل في الأحساء ليبيع من خلاله.
وأضاف أن الإدارة المسؤولة من أسواق القرية في الأحساء منحته مكاناً لمزاولة عمله داخل السوق، لافتاً إلى أنه يدور على المزارع صباحاً ويشتري منهم البضاعة الجيدة النظيفة، كي يكسب ثقة الزبائن وحبهم، مبيناً أن كثيراً من الناس يأتون إليه ويصورون معه فيديوهات وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من شهرته، وأكسبه زبائن من خارج المملكة.
واعتبر أن العمل في مجال الخضراوات والفواكه يحتاج للكثير من العاملين، منوهاً إلى أنه مجال خصب للأيدي العاملة السعودية، وفيه من الرزق الوفير.وفق “أخبار 24”.
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