سجلت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، 128 مخالفة على محلات ومشاغل للذهب والمجوهرات، أثناء جولات تفتيشية شملت 2670 محلاً بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع.
وارتبطت المخالفات المسجلة من الفرق الرقابية بالفواتير وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط وعدم اللالتزام باستعمال الموازين.
فيما أفاد التقرير الصادر عن الجولات، أن أكبر نسبة مخالفات سجلت بشأن الفواتير وبطاقة السعر؛ لعدم تضمنها بيانات تفصيلية عن الأسعار باللغة العربية؛ حيث سُجلت فيها 63 مخالفة.
تلتها مخالفة عدم وجود أي من بيانات الفواتير بواقع 32 مخالفة، وسجلت 17 مخالفة لعدم التزام محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باستعمال الموازين عند البيع.
ورصدت الفرق الرقابية 11 مخالفة على عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، فيما رصدت مخالفتين على عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد.
وأشار التقرير إلى أن الفرق الرقابية رصدت مخالفتين للامتناع عن إعطاء فاتورة للزبائن، ومخالفة عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية.وفق “أخبار 24”.
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