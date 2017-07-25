تعرضت حياة مواطن للخطر بعدما علق مثبت السرعة في سيارته من نوع “كامري”، أثناء سيره في طريق “القصيم – حائل”، أول من أمس الأحد.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، عبارة عن نداء استغاثة من شخص يقود سيارة “كامري”، يفيد بوجود خلل في نظام مثبت السرعة لديه، وموضحاً أوصاف السيارة ومكان تحركه بها.
وأضاف أن غرفة العمليات وجهت عدداً من الفرق الإسعافية إلى عدة مواقع، من بينها مركز المخرم وكوبري القرعاء وكوبري الجامعة وعيون الجواء ومدخل مدينة بريدة.
وأشار الجعيثن إلى أن غرفة العمليات استمرت في إرسال رسائل للمواطن عبر هاتفه؛ لتهدئة وضعه، بما ينعكس على صحته وسلامته، حتى توقفت السيارة بعد 25 دقيقة من تقديمه البلاغ.
وأوضح أن إحدى الفرق الإسعافية باشرت السيارة مع فرقة من التدخل السريع حينما توقفت، للاطمئنان على صحة صاحبها، بعدما أصابته حالة من الذعر، مؤكداً أنه بصحة وعافية ولم يصب بأي أذى.وفق “أخبار 24”.
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