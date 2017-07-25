أظهرت صور متداولة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن بداح الفغم، وهو يرتدي زيه العسكري متقلداً رتبة لواء.
وكان الملك سلمان قد أصدر أمراً بمنح اللواء الفغم ترقية استثنائية؛ تقديراً لجهوده وتفانيه في عمله كحارس شخصي لخادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن الفغم قد عمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله – رحمه الله- لأكثر من 30 عاماً، وجذب أنظار الصحافة العالمية، خاصة بعد حصوله على لقب أفضل حارس شخصي من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.وفق “أخبار 24”.
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