أستقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بالمحافظة اليوم سعادة عميد الكلية التقنية بالخرج الاستاذ خالد بن عبيد الحربي ووكيل الكلية لشئون المتدربين الاستاذ سعود الذياب ورئيس قسم التقنية الادارية الاستاذ حسين مرضي الدوسري .
وقدم قدم الوفد مباركته لسعادة المحافظ على تكليفه بمحافظة الخرج داعين الله له بالتوفيق والسداد .
وقدى ابدى سعادة المحافظ سعادته باللقاء وتبادل الحديث عن الكلية التقنية بالخرج وماتقدمه من تدريب وتأهيل لشباب الوطن في مختلف التخصصات
وقد حضر اللقاء الاستاذ فهد بن مشنان السهلي مسئول العلاقات العامة والمراسم في المحافظة.
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