وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء امس (الاثنين)، إلى المملكة المغربية في إجازة خاصة.
وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله مطار ابن بطوطة في طنجة، رئيس الحكومة بالمملكة المغربية سعد الدين العثماني، ووالي طنجة تطوان محمد يعقوبي، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط، وعدد من المسؤولين المغاربة.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله في المطار، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، والملحق العسكري لدى المغرب العميد ركن نبيل العايد، وأعضاء السفارة السعودية بالمغرب، ومن ثم توجه في موكب رسمي إلى مقر إقامته.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يصل إلى #المغرب في إجازة خاصة. #الإخبارية #المملكةpic.twitter.com/Mt4YtzZbVs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ يوليو، ٢٠١٧
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