عبّر جيران رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد الخضير، بمركز الخبراء بمنطقة القصيم، عن صدمتهم من فاجعة حادثة مقتله في منزله، واصفين الواقعة بالبشعة، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للقبض على الجناة.
وأوضح عدد كبير من أهل الحي الذي يعرفون الشيخ خضير عن قرب، أن الجميع شعر بالصدمة عند سماعهم أن “أبو عزام” تم مقتله بإطلاق النار عليه وإحراق الغرفة التي كان ينام فيها، وفقاً لـ” “MBC، مؤكدين أن أهل الحي لم يعتادوا أبداً على مثل هذه الحوادث، خصوصاً أن الطريقة التي قُتل بها كانت بشعة.
يشار إلى أن الشيخ الخضير كان قد أُطلق عليه رصاصتان استقرتا في صدره وهو نائم في غرفة ملحقة بمنزله، أمس الإثنين، ثم تم إحراق الغرفة قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.وفق “أخبار 24”.
مراسل #نشرة_التاسعة يكشف تفاصيل حادثة القتل في رياض الخبراءpic.twitter.com/24DStJMPNT
— MBC أخبار (@MBC24News) July 24, 2017
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