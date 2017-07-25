تمكنت سيارة دورية الشرطة من إيقاف سيارة مخالفة بالقوة، بعد أن ظلت تدفعها أمامها لمسافة كبيرة، وبسرعة عالية، حتى تمزق الإطار، وذلك بمساعدة سيارة أمنية سرية أخرى.
وأظهر مقطع فيديو مطاردة الدورية للسيارة، حتى صارت تسير على “الجنط” الخلفي، بعد انفصال الإطارات عنه لتمزقها الشديد، وتطاير الشرر من أسفل السيارة، لاحتكاك الجنط بالأسفلت، فيما كانت هناك سيارة أخرى “وانيت”، تعاون في المطاردة، ويبدو أنها تتبع إحدى الجهات الأمنية ولكن بشكل متخفٍ.
وانتهى المشهد الذي وقع في حي الخزامى في الخبر، بتوقف السيارة المطارَدة، بعد أن دارت دورة كاملة عكس الاتجاه، إثر صدم السيارة الوانيت لها، وفقد قائدها التحكم بها، وسجلت اللحظة الأخيرة في المقطع فتح الباب الخلفي لها، ما قد يبدو أنه محاولة للهرب من أحد ركابها.وفق “أخبار 24”.
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