أنهى الأمير الوليد بن طلال عبر مؤسسته الخيرية معاناة مواطنة لديها ولد وبنت صغيران، مع أزمة السكن، وحقق حلمها في امتلاك شقة جديدة.
ووثق مقطع فيديو تسليم المواطنة التي تدعى “أم عبدالرحمن” الشقة الجديدة من قبل مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، فيما عبرت المواطنة عن شكرها وامتنانها للأمير الوليد بعد تفريج كربتها بتسليمها شقة تؤويها وأولادها بدموع عينيها.
من جانبها كشفت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، على هامش تسليم الشقة الجديدة لأم عبدالرحمن، عن توزيع 2000 وحدة سكنية سنويا، مشيرة إلى أن هذا المشروع بدأ 2015.
وأكدت أن المؤسسة ستُلحق “أم عبدالرحمن” في أحد مشروعاتها التدريبية التي تكفل لها وظيفة في نهاية التدريب، في خطوة من المؤسسة لمساعدتها على إعالة أسرتها.وفق “أخبار 24”.
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