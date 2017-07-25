ألقت الجهات الأمنية بحائل القبض على أحد الأشخاص لاتهامه في جريمة قتل وقعت في شقة، حيث كان قد هرب لدولة خليجية واتصل بقريبه ليبلغه بجريمته، ليسارع الأخير بإبلاغ الجهات الأمنية.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري أن غرفة العمليات الموحدة بشرطة منطقة حائل، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود جثة شخص متوفى في إحدى الشقق المؤجرة بعماره تابعة له بمدينه حائل.
وأضاف أنه على الفور انتقلت الجهات الأمنية والمختصين للموقع، واتضح وجود جثة لشخص متوفى إثر تعرضه لعدة طلقات نارية، وبإجراء التحريات، أسفرت عن تحديد هوية الجاني.
وأشار إلى أن الجاني سعودي، بالعقد الثالث من العمر، كما اتضح أنه غادر البلاد إلى إحدى الدول الخليجية، وأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم القبض على الجاني الذي اعترف بفعلته، وتم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة حائل.وفق “أخبار 24”.
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