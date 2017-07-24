أتلفت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج خلال جولاتها المكثفة على المطاعم كميات من الأكل المحضر من اليوم السابق وكذلك تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وسوء التخزين بها ، إضافة إلى سوء النظافة ، وحيث تم تطبيق الغرامات فيها على حدها الأعلى وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .
وشدد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أن البلدية لن تتهاون في مع المخالفين للأشتراطات الصحية سواء المطاعم والبوفيهات أو المحلات الغذائية ، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة البلدية لضمان سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم، ولرفع مستوى الخدمات المقدَّمة، كما أن من أهداف هذه الحملات تفقّد سلامة المواد المعدة للبيع وكذلك الأواني والأدوات المستخدمة في الطبخ، والوقوف على مدى التجهيزات الخاصة بالمطاعم والمطابخ ، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بالمحلات..
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