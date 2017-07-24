أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الاثنين)، مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، معتمدًا على البيانات المسجلة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية المنفذة، ليكشف تراجعا واضحا مقارنة بالعام الماضي.
وقد أوضح المؤشر القياسي لأسعار العقارات تراجعاً خلال الربع الثاني من هذا العام 2017م بنسبة 8.6% مقارنةً بنظيره من العام السابق، الربع الثاني 2016م. كما سجل نفس مؤشر الربع الثاني 2017م انخفاضاً بلغت نسبته 0.6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، الربع الأول 2017.
وعزت الهيئة سبب هذا الانخفاض الأخير لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق 2016م، إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع التجاري بـ 10.9% والسكني بـ 7.9% والزراعي بـ 1%.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج