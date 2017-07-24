أثارت صورتان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل قدم والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وداعه اليوم (الاثنين)، اهتمام متناقليهما، الذين رأوا فيهما تعبيرا عن أبوة حانية وعاطفة متواضعة.
وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يودع والده خادم الحرمين في قصر السلام بجدة، أثناء السلام على المودعين، وينحني ليقبل قدمه.
وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم الاثنين أن خادم الحرمين الشريفين سيتوجه إلى خارج المملكة في إجازة خاصة، وأصدر بناء على ذلك أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة.وفق “أخبار 24”.
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