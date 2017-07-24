غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جدة بعد ظهر اليوم “الإثنين” متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من أصحاب السمو والأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وقد غادر في معيته الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز السويلم.
يذكر أن الديوان الملكي قد أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيتوجه واعتباراً من هذا اليوم “الاثنين” إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.وفق “أخبار 24”.
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