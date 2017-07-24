أعلنت جوازات منطقة الرياض تمديد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين إلى الساعة الثامنة مساءً من الأحد حتى الخميس طوال فترة إجازة الصيف.
وقال مدير جوازات الرياض اللواء سليمان السحيباني إن خطوة التمديد فترة التسليم تأتي ضمن مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الجوازات لتسهيل إجراءات المواطنين.
وأضاف أن التمديد سيستمر طوال فترة الإجازة الصيفية، خدمة لمن لا يستطيعون مراجعة الجوازات وقت الدوام الرسمي، لافتاً إلى أن تسليم الجوازات الجديدة أو المجددة مستمر عبر خدمة واصل البريدية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه تم تخصيص هذا البريد الإلكتروني ruhpassport@gdp.gov.sa للتواصل وتلقي الاستفسارات من المواطنين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج