أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بمدينة الرياض، في إثيوبيين اقتاداً سائقاً باكستانياً إلى منطقة بعيدة عن الأنظار، وقاما بقتله طعناً بالسكين، بعد أن كتما أنفاسه وقيَّداه بمرتبة سيارته الأجرة.
وقالت الوزارة في بيان إن كلاً من “تولدي هيلو غبوا سيلاسي” و”برهي منغشا بيني”، أقدما على قتل “رياض الدين علي خان”، وذلك بالركوب مع المجني عليه في سيارته الأجرة إلى منطقة بعيدة عن الأنظار، والاعتداء عليه بالضرب، وإشهار الأول سكيناً على المجني عليه وتهديده بها، وكتم الثاني أنفاس المجني عليه بيديه، ثم خنقه بحبل وربطه بمرتبة السائق، وقيام الأول بطعنه بسكين عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاته، قبل أن يسلبا مبلغاً مالياً كان بحوزة المجني عليه ويتقاسماه مناصفةً بينهما.
وأضافت أنه تم القبض على الجانيين المذكورين، وأُحيلا إلى المحكمة الجزائية، التي أمرت بإقامة حد الحرابة عليهما وذلك بقتلهما، “لأن ما قاما به فعل محرم وضربٌ من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض”.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بالجانيين اليوم بمدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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