كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن وجود شركات تأمين، لم تمنح خصم عدم وجود مطالبات أو خصمَ الولاء لبعض المؤمَّن لهم من عملاء تأمين مركبات الأفراد المستحقين لتلك الخصومات أو لم تمنحه بالكامل؛ وذلك لأخطاء تقنية أو لقصور في إجراءات العمل لديها.
وأوضحت أنها تابعت الأمر وألزمت تلك الشركات بالتواصل مع العملاء المتضررين ورد المبالغ التي أُخِذت بغير وجه حق، مؤكدةً أن ذلك تم بالفعل، كما وجَّهت الشركات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك الخطأ.
وأكدت “ساما” أنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين بتعليمات المؤسسة في هذا الصدد، وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الشركات غير الملتزمة، داعيةً جميع المؤمن لهم إلى التأكد من حصولهم على خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء المستحق لهم، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، والرفع بشكوى إلى المؤسسة حال عدم استجابة الشركات.
يشار إلى أن مؤسسة النقد ألزمت اعتباراً من الأول من إبريل الماضي، شركات التأمين عند تسعيرها وثائق المركبات للأفراد بتقديم خصومات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات يصل إلى 30%، على أن يُطبق الخصم على السعر الأساسي الجديد.وفق “أخبار 24”.
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