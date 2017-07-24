حجبت وزارة الثقافة والإعلام مجدداً المواقع القطرية الإلكترونية، والتي كانت قد عادت للعمل بالمملكة خلال الساعات الماضية بعد حجبها الأول في مايو الماضي على خلفية الأزمة مع قطر.
وكان المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أوضح اليوم الإثنين أن رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية كان بسبب خطأ فني، وأنه سيتم إصلاحه خلال الساعات القادمة.
فيما لم تعلق وزارة الثقافة والإعلام أو تصدر بياناً توضيحياً حول الأمر، في الوقت الذي ذكر فيه عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أن فك الحجب الذي حدث شمل مواقع إلكترونية أخرى كانت محجوبة سابقاً.وفق “أخبار 24”.
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