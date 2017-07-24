عادت بعض المواقع القطرية الإلكترونية التي تم حجبها على خلفية الأزمة مع قطر، للعمل مجدداً بالمملكة، فيما أرجع مسؤول بالديوان الملكي ذلك لخلل فني.
وقال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني: “رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة”.
من جهته، ذكر ناشطون أن رفع الحجب شمل عدداً من المواقع الإلكترونية الأخرى غير القطرية التي كانت محجوبة سابقا، فيما لا زالت بعض المواقع القطرية محجوبة.وفق “أخبار 24”.
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