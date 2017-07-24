توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن يكون الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، ومعتدلاً مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.
وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
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