كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الموظفين غير السعوديين زادت أعدادهم بالوظائف المطروحة في القطاع الخاص برواتب مرتفعة مقارنة بالسعوديين، كما ارتفعت نسبتهم أيضاً في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة.
وبيّن التقرير أن سجلات التأمينات الاجتماعية للربع لأول من العام الحالي ضمت نحو 474 ألف موظف بالقطاع الخاص، رواتبهم تبلغ 10 آلاف ريال فأكثر شهرياً، مقسمين إلى 257 ألف أجنبي و217 ألف سعودي أي بنسبة 46%.
وأوضح التقرير أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين تبلغ رواتبهم ثلاثة آلاف ریال فأقل يبلغ 747 ألف موظف يشكلون نسبة 45% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.
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