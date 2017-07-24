تنتهي اليوم (الإثنين) المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف”، بعدما جرى تمديدها يوم 1 شوال الماضي لمدة شهر؛ لتبدأ 19 جهة أمنية وحكومية، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد ذكرت أن عدد المستفيدين من الحملة حتى يوم 21 شوال بلغ 572 ألف وافد، لافتة إلى أن هناك 12 ألف وافد مخالف عادوا إلى المملكة بطريقة نظامية، بعد مغادرتهم لها، مستفيدين من الإعفاء من تبعات بصمة “مرحل”.
وستستهدف حملات التعقب جميع الوافدين المخالفين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديهم إقامة، لكنهم خالفوا نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة حج أو عبور، أو مَن خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك.وفق “أخبار 24”.
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