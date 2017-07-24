لقي طفل سعودي، يبلغ من العمر 6 سنوات، حتفه غرقاً في مسبح بأحد المنتجعات في منطقة بونشاك بإندونيسيا، بعدما غافل والده وقفز إلى المسبح؛ كي يستخرج بالونة منه.
وأوضح حمود العصيمي والد الطفل وفقاً لـ “سبق”، أنه كان عائداً إلى المنتجع مع عائلته بالمساء، وحينما صعدت العائلة جميعها إلى الغرف، ظل مشغولاً بحمل الأغراض إلى الداخل، وكان برفقته ابنه المتوفى “تركي”.
وأشار العصيمي إلى أن ابنه غافله حينما كان يبحث عن بالونة تطفو على المسبح فصعد إلى الغرفة بدونه، فشاهده أخوه وهو يطفو في المسبح، مبيناً أنه سارع إلى المسبح وأخرج ابنه وحاول إسعافه، وأسرع به إلى أقرب مستشفى لكن الطبيب أخبره أنه فارق الحياة.
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