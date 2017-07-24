بادر صاحب سيارة أجرة إلى إطلاق خدمة التوصيل مجاناً لعددٍ من الفئات وبعض المشاوير الخاصة، تاركاً أجر تلك الرحلات على الله.
وأظهرت صورة لافتة وضعت داخل سيارة الأجرة، أعلن السائق خلالها تقديم خدمة التوصيل مجاناً للمريض الذاهب إلى المستشفى، والأطفال الذاهبين إلى المدرسة، ورجل الأمن الذاهب إلى عمله، بالإضافة إلى العجزة والمعاقين، منوهاً في نهاية اللافتة إلى طلبه الأجر والثواب من الله.
ولقيت الصورة تداولاً واسعاً من قبل المغردين، الذين ثمنوا مبادرة صاحب سيارة الأجرة، مشيدين بحرصه على تقديم الخير، داعين الله أن يرزقه رزقاً واسعاً جزاءً لما بادر به.وفق “أخبار 24”.
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