أعلن الأهلي السعودي أن الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بقيادة الاوكراني سيرجي ريبروف، أبدى موافقته لإعارة المدافع سعيد الربيعي بعد تلقي النادي عرضاً، وتقرر مغادرته معسكر الفريق امس الأحد.
وعلمت مصادر “عين اليوم” أن أندية التعاون والقادسية والفيصلي تنافس نادي الاتفاق على كسب خدمات اللاعب بنظام الإعارة، وتحاول إقناع إدارة النادي الجداوي لضم المدافع العشريني.
وأشارت المصادر إلى عدم حسم أمر إعارة اللاعب لأي فريق، فيما ما زالت الإدارة الخضراء تدرس العرض المناسب من الأندية الـ4.
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