تمكن المنتخب السعودي الأولمبي من حجز بطاقته كواحد من أفضل 5 منتخبات حصلت على المركز الثاني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الصين 2018، على الرغم من خسارته أمام المنتخب العراقي 2-صفر.
وساهمت الانتصارات الكبيرة التي حققها الأخضر الأولمبي أمام منتخبي أفغانستان والبحرين بـ11 هدفاً، في تأهله للنهائيات الآسيوية بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية.
فيما تمكن منتخب البحرين من احتلال المركز الثالث بعد فوزه على منتخب أفغانستان 2-صفر.وفق “عين اليوم”.
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