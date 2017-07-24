في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إدارة نادي الشباب، مساء امس (الأحد)، عن تقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية وصفها في بيانٍ سابق بـ “الفاسد المجهول”.
وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن النادي قدم شكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وذلك لتقاعسه عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفات مالية، وشبهات جنائية بما يخل بالميثاق الأولمبي الرياضي.
وكان خلاف قد نشب بين نادي الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد اتهام الأول للثاني بأنه يتستر على الفساد في قضية الحارس محمد العويس، وهو ما أطلقت عليه إدارة النادي في بيان لها سابق بـ”الفاسد المجهول”، ما دعا اتحاد اللعبة أن يرد ببيان يرفض فيه اتهامات نادي الشباب، ورفع الأخير شكواه رسميا اليوم للجنة الأولمبية.وفق “أخبار 24”.
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