وافق مجلس إدارة نادي الهلال ، برئاسة نواف بن سعد، على إعارة اللاعب فيصل درويش، إلى صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وخاض درويش (26 عاماً) 5 مباريات مع الهلال في الدوري خلال الموسم الماضي، ولم يسجل اللاعب أي أهداف ولم يتلق أي بطاقات ملونة خلال مشواره بالبطولة.ومن المقرر أن يغادر درويش معسكر الهلال المقام حالياً بالنمسا، متجهاً إلى إسطنبول بتركيا، للانضمام لمعسكر التعاون.ويسعى التعاون لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تقديم أداء مميز خلال البطولات المختلفة.وأبرم مجلس إدارة التعاون حتى الآن 8 صفقات، أبرزها التعاقد مع الحارس الدولي المصري عصام الحضري.وفق “الرياضى”.
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