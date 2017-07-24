كاد حارس مرمى فريق النصر وليد عبدالله أن يتسبب بهدف في مرمى فريقه بهفوة قاتلة ارتكبها، أثناء مباراة النصر والعهد اللبناني في البطولة العربية المقامة بمصر.
وكان وليد عبدالله قد تصدى لتسديدة من مهاجم فريق العهد، إلا أنه لم يمسك الكرة وتركها على الأرض دون أن ينتبه إلى وجود مهاجم آخر بجانبه؛ حيث اختطف المهاجم منه الكرة ومررها لزميله الذي فشل في التعامل معها وسددها بعيداً عن المرمى، في تصرف غريب كاد يكلف النصر هدفاً.
يذكر أن مباراة النصر والعهد اللبناني التي أقيمت أمس (الأحد) انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وسجل يحيى الشهري هدف فريقه الوحيد، ويلعب النصر في المجموعة الثانية التي تضم بجواره أيضاً الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي.وفق “أخبار 24”.
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