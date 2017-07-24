قاد بلاغ تلقته الجهات الأمنية بحائل إلى اكتشاف جريمة قتل ثلاثيني داخل منزله بحي السمراء بطلق ناري قبل 3 أيام؛ حيث اعترف القاتل خلال مكالمة هاتفية مع قريبه بارتكابه الجريمة والهروب إلى دولة خليجية.
وذكرت مصادر أن القاتل تواصل مع أقاربه بعد سفره إلى إحدى الدول الخليجية وأبلغهم بارتكابه جريمة قتل، لافتةً إلى أن ذويه سارعوا إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية عثرت بالفعل على جثمان القتيل وعليه آثار ثلاثة أعيرة نارية وطعنات باستخدام آلة حادة، موضحةً أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الدولة الخليجية لضبط القاتل وتسليمه للمملكة.وفق “أخبار 24”.
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