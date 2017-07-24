تبرعت زوجة بكليتها لزوجها في المنطقة الشرقية؛ لتنهي معاناته مع المرض، التي استمرت طوال ثماني سنوات.
وأوضح الزوج يحيى طوهري، وفقاً لـ “سبق”، أن زوجته توجهت إلى المستشفى دون علمه، وأجرت الفحوصات كي تتأكد أنها قادرة على التبرع، وبعدما كشفت الفحوصات عن إمكانية تبرعها، أخبرت زوجها أنها هي المتبرعة وأصرت على التبرع.
وأشار إلى أن العملية أجريت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تكللت بالنجاح، معرباً عن مشاعر الامتنان والشكر لزوجته، سائلاً الله أن يمكنه من رد الجميل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج