أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) عن استشهاد جندي في حرس الحدود، إثر انفجار لغم أرضي في مركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير.
وذكر المتحدث الأمني للوزارة أن الجندي عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني استشهد أثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بمهامها في مركز المسيال، حينما تعرضت لانفجار لغم أرضي.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحادث وقع صباح هذا اليوم الأحد، مؤكدة أن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في الأمر، داعيةً بالرحمة والمغفرة للشهيد.وفق “أخبار 24”.
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