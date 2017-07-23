قلّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) في قصر السلام بجدة، رئيسَ الحرس الملكي الجديد الفريق أول سهيل بن صقر المطيري رتبته الجديدة.
وظهر المطيري وهو يتلقى رتبته الجديدة التي قلده إياها خادم الحرمين الشريفين، بعد أيام من ترقيته في أمر ملكي، ليطبع المطيري قبلة امتنان على كتف الملك، الذي هنأه على رتبته الجديدة متمنيا له التوفيق في مهام عمله، فيما رفع المطيري شكره للملك على هذه الثقة الملكية.
وكان خادم الحرمين قد أصدر أمرا ملكيا الخميس الماضي بترقية المطيري لرتبة فريق أول، مع تعيينه رئيسا للحرس الملكي خلفا للفريق أول حمد العوهلي. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة. #الإخباريةpic.twitter.com/WGEFxcU6IS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يوليو، ٢٠١٧
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