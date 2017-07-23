كشف الشاعر خلف المشعان العنزي عما قاله له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد قرار منحه وأبنائه الجنسية.
وقال العنزي في كلمة ألقاها في إحدى المناسبات إنه مهما قال في ولي العهد فإنه مقصر في حقه، مؤكدا أنه لم يمنحه الجنسية فقط، حيث استعادها له وأعطاها لأبنائه، وإنما منحه ما هو أكبر من ذلك.
وكشف العنزي: “أنا أعطاني ما هو أكبر من الجنسية، قال خلف المشعان ما هو ولد للوطن، ولكن ولد لسلمان بن عبدالعزيز”، لتحظى كلمته بالتصفيق، قبل أن يلقي قصيدة بهذه المناسبة.وفق “أخبار 24”.
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