كشفت مصادر أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، رفض انتقال المحترف الدولي المصري بصفوف الاتحاد، محمود كهربا، إلى النصر.
وعزت إصرار رئيس النصر على رفض انتقال كهربا لصفوف ناديه، إلى أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل لفترتين، ولا يُسمح له سوى بتجديد التعاقدات مع الرباعي المحترف المتواجد لديه، ومن ضمنهم كهربا.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ “الرياضي”، أن مقربين من الأمير فيصل بن تركي، كشف لهم أنه لن يستغل ظروف الاتحاد من اجل التعاقد مع أحد محترفيه أو المزايدة عليه.
يشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد كانت قد جددت إعارة اللاعب محمود كهربا من نادي الزمالك المصري مقابل 41 مليونا و400 ألف جنيه مصري “مليونان و300 ألف دولار”.
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