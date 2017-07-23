عقدت لجنة خدمة وتنمية المجتمع ضمن اللجان الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية أمس في محافظة عنيزة ، اجتماعها الخامس.
وأفاد رئيس اللجنة يوسف بن إبراهيم الضاري، أن اللجنة ناقشت العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومنها استكمال مراجعة دليل معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، واستكمال توصيف موضوعات دراسة مساعد مفوضي خدمة وتنمية المجتمع، وتوصيف موضوعات دراسة مفوض خدمة وتنمية المجتمع .
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