توعدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، بعض منظمي الحملات غير النظامية لحجاج الداخل باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدة أن المسار الإلكتروني هو المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات.
وأوضح المركز الإعلامي للوزارة أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية إعلان بعض منظمي الحملات غير النظامية عن تقديم خدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، محذرة من أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء هذه الحملات المخالفة.
وأكدت لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين، أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث يمكن زيارته عبر العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) خلال الفترة من غرة شهرة ذي القعدة المقبل إلى السابع من شهر ذي الحجة (وفق الرؤية).
وشددت على أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في بوابة المسار الإلكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.وفق “أخبار 24”.
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