استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة.
وعقب الاستقبال عقد خادم الحرمين مع الرئيس التركي، جلسة مباحثات، جرى خلالها، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.
وكان أردوغان قد وصل إلى جدة ظهر هذا اليوم، حيث كان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.وفق “أخبار 24”.
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