نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية في إجراء عملية معقدة لزراعة عين اصطناعية وترميم عظام الوجه لمريض في العقد الثاني من عمره تعرض لحادثة أفقدته عينه اليسرى وجزءا من عظام الوجه والفكين.
وتمكن فريق جراحة الوجه والفكين من إعادة ترميم عظام محجر العين وعظام الوجنة وعمل زراعات خاصة في العظام المزروعة حول محجر العين في الجزء الأيسر من الوجه.
يُذكر أن هذا النوع من العمليات بالغ التعقيد، حيث يحتاج إلى إمكانات بشرية مؤهلة وعدة مراحل للوصول إلى النتيجة المطلوبة ويحتاج لجراحين متخصصين في هذا النوع من العمليات.وفق “أخبار 24”.
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