نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف رواتب أئمة المساجد والمؤذنين الشهر الجاري.
وقال المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن العسكر وفقا لـ”الرياض”، إن ما يتم تداوله “شائعات”، مشدداً على أن الوزارة لم توقف مكافآت منسوبي المساجد لا سابقاً ولا حالياً.
وأوضح أن مَن أطلق تلك الشائعات غاب عنه الإجراءات الجديدة بشأن آلية الصرف، والتي ربطت صرف المكافآت بالأبراج وليس بالأشهر؛ ولذلك تأخر الصرف هذا الشهر على غير المعتاد لدى منسوبي المساجد.
يذكر أن رواد مواقع التواصل أطلقوا “هاشتاق” خاصاً برواتب الأئمة والمؤذنين، الأمر الذي أثار جدلاً حيث انتشرت الكثير من الشائعات عن إيقافه بشكل نهائي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج