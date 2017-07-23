نجح شاب يعمل كأخصائي علاج وظيفي في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، في مساعدة قطة على السير بشكل طبيعي، بعد أن أُيبت بالشلل، وذلك بصناعة كرسي متحرك لها.
وروى الشاب سلمان المشاري تفاصيل المقطع الذي تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقطة قبل وبعد الكرسي المتحرك، مبيناً أن أحد أصدقائه جلب له القطة التي كانت تمشي بصعوبة عبر الزحف بعد أن فقدت أطرافها الخلفية.
وأوضح أنه استوحى فكرة الكرسي من فيديو شاهده لمبتكر أوروبي، حيث كان يوثّق أرنباً يمشي على كرسي بعجلات صغيرة.
وأبان أنه بدأ في صناعة الكرسي مستخدماً بقايا جبيرة طبية، وعجلات لعبة أطفال، حيث تم تثبيته في الجزء الخلفي للقطة، ثم قام بتمرين القطة حتى تعتاد عليه.وفق “أخبار 24”.
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