أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية في دورة الضباط الجامعيين رقم 47 للعام 1438هـ.
وأضافت الإدارة أن نتائج القبول المبدئي معلنة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية عبر هذا الرابط.
وكانت الإدارة قد أعلنت في العاشر من شوال إغلاق باب القبول للالتحاق بدورة التأهيل الأمني (47) بكلية الملك فهد الأمنية.وفق “أخبار 24”.
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