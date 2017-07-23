ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان أن أبناءه يعملون في أوقات فراغهم في تطبيقات توجيه المركبات وتوصيل الطلبات.
وأضاف الفوزان أن أبناءه انضموا إلى خدمات “أوبر” و”كريم” وتوصيل الطلبات، وأن متوسط دخل الواحد منهم نحو 3 آلاف ريال شهرياً.
وكان الدكتور عبدالله الفوزان قد صرح في وقت سابق أنه عمل خلال فترة شبابه سائقاً لدى إحدى العوائل مقابل 150 ريالا في الشهر، قبل أن يكمل دراسته ويصبح أستاذاً في علم الاجتماع وعضواً في مجلس الشورى.وفق “أخبار 24”.
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