أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر ثقته في مشاركة المحترفين الأجانب في الفريق الذين وصلت بطاقاتهم الدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم وتم تسجيلهم بصفة رسمية. وجاء حديث رئيس نادي النصر بعدما قطع الطريق على سوال أحد الإعلاميين في حديثه لهم أمس في مصر التي تستضيف البطولة العربية للأندية حالياً، وقال في هذا الصدد:(لائحة الاتحاد العربي واضحة جدا ولا تحتاج لتفكير عميق حيث يسمح للاعب بالمشاركة مع فريقه في حالة تسجيله في اتحاد بلاده بشكل رسمي وعقده موثق وبالتالي طالما عقده ساريا ونظاميا يحق له المشاركة سواء كان لاعباً محلياً أو أجنبياً).وأبدى كحيلان ثقته الكبيرة في رجال النصر معتبرا أنهم السند بعد الله في دعمه، مؤكدا استعداده لتحمل المسؤولية في الفترة الماضية أو المقبلة، مبديا جاهزيته الكبيرة للدخول في معترك التكتلات من أجل شراء نادي النصر في حالة اعتماد نظام الخصخصة للأندية السعودية.
إسعاد جمهور الشمس هدفنا
وجدد الأمير فيصل بن تركي عهده لجماهير ناديه بالعمل على إسعادها، حيث أوضح: (ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك واتمنى حضور جماهير الشمس لمتابعة مباريات البطولة)، وقدم بعد نهاية تدريب الفريق مساء أمس شكره وتقديره للأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد ودولة مصر على استضافة البطولة وعودتها من جديد بكل قوة ممتدحاً حفاوة الاستقبال بقوله:(مصر بلدنا الثاني وتستقبلنا كفرق أو شعوب عربية أو سعودية بالأخص بكل اريحية وحب وود). وعن فريق العهد اللبناني، اعترف كحيلان بالمعلومات البسيطة جدا التي يعرفها عن الفريق، مشيداً بتطور الكرة اللبنانية وتوقع أن تكون المباراة جيدة بين الطرفين. وداعب الإعلاميين بأن جماهير الأهلي المصري ستؤازر فريقه ضد الزمالك، مؤكدا مدى محبته للأهلي والزمالك المصري وسط عاصفة تصفيق وإعجاب الزملاء المصريين لحديثه.وفق “الرياضى”.
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