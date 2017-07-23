يعود ناصر الشمراني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال مجددًا، للانخراط في برنامج تدريبي على ملعب النادي، بعد تعثر المفاوضات مع الشبابيين، حول كيفية دفع القيمة المالية، لشراء ما تبقى من عقده البالغ ثمانية ملايين ريال.
واشترط الهلاليون إيداع المبلع دفعة واحدة، إلا أن إدارة الشباب اعتذرت عن ذلك بسبب ظروفهم المادية الصعبة.
واستبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأزرق اللاعب عن معسكر النمسا الحالي لأسباب فنية، حيث أبدى عدم حاجته إليه في منافسات الموسم المقبل.
وأكدت لـ”الرياضية” مصادر، أن الشمراني لا يزال لاعب الهلال، وأنه لم ينتقل إلى أي جهة، بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي العين الإماراتي الموسم الماضي، مبينة أن هناك عروضًا من أندية لا تزال تحت الدراسة ولم تحسم بعد.
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