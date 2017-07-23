أوضحت مصادر أن إدارة نادي الأهلي تلقت اتصالاً من نظيرتها في بارتيزان الصربي، تطلب فيه مهلة حتى بعد غد “72 ساعة”؛ أي عقب نزال أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، للرد على عرضها للمهاجم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا.
وقالت المصادر نفسها: “الأهلي متمسك بشكل كبير للحصول على خدمات ليوناردو؛ ويعتبر العرض المادي مميزاً بعد أن وصل إلى خمسة ملايين يورو، وانسحاب نادي العين الإماراتي من المفاوضات”.
وأضافت: “المؤشرات الأولية تشير إلى وجود قبول كبير من قِبل النادي الصربي لعرض الأهلي.. كلها أيام قليلة وتتضح الصورة بشكل كبير”. من جهة أخرى، يخوض الأهلي خامس لقاءاته الودية غداً أمام نظيره أنطاليا سبور التركي، في ملعب بيشافزشوفن، في معسكره الإعدادي في النمسا.
وسيواصل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف؛ وضع التصور الفني لأداء اللاعبين حيث شهدت المباريات الماضية مشاركة معظم عناصر الفريق.
ميدانياً، أجرى الأهلي تدريباته المعتادة بضاحية زالتسبورغ وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية في الفترة الصباحية بينما نفّذ عدد من اللاعبين برامج تقوية وتدريبات رفع المعدل اللياقي من خلال مجموعتين داخل صالة الحديد في الفترة المسائية بإشراف ريبروف.وفق “الإقتصادية”.
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