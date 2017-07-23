قرر الجهاز الطبي بالفريق الاول لكرة القدم بالتنسيق مع الشريك الطبي للنادي عودة الثنائي عبدالرحمن الغامدي وزياد المولد لاجراء التشخيص الطبي لاصابتهما.
وجاء قرار الجهاز الطبي بسبب أن المواعيد الطبية في بريطانيا لإجراء الفحوصات التشخصية تحتاج وقت طويل نسبيا واقرب موعد تم توفره يصادف نهاية المعسكر لذلك تم اعادتهما لسرعة البدء في البرنامج العلاجي بعد تشخيص الإصابة.
وكان فريق الاتحاد خاض السبت مباراة ودية أمام ليدز يونايتد الإنجليزي انتهت بالتعادل السلبي.وفق “أخبار 24”.
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