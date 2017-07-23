اقتنص فريق الفيصلي الأردني فوزا ثمينا من الأهلي المصري /1صفر على استاد السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة القدم (دوري أبطال العرب) التي انطلقت في مصر اليوم السبت.
ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز ليوسف الرواشدة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.
واحتل الفيصلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف واحد عن نصر حسين داي الجزائري المتصدر فيما حل الأهلي في المركز الثالث بفارق هدف أمام الوحدة الإماراتي متذيل الترتيب.
وكانت البطولة انطلقت في وقت سابق اليوم بفوز نصر حسين داي على الوحدة 2/ صفر ضمن المجموعة ذاتها.
وقاد الأهلي في مباراة اليوم المدرب العام احمد ايوب نظرا لوجود المدير الفني حسام البدري خارج البلاد حيث اعتمد ايوب على عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أداء متواضع من جانب الفريقين ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني وكان بمقدور الأهلي تسجيل العديد من الأهداف ولكن سوء الحظ وعدم الدقة في اللمسة الأخيرة حالا دون ذلك، في الوقت الذي نجح فيه الفيصلي في تسجيل هدف الفوز مستغلا خطأ فادح لمدافع الأهلي محمد نجيب.وفق “أخبار 24”.
والتقى الأهلي والفيصلي مرتين من قبل في البطولة العربية وانتهيا بفوز الأهلي 4/صفر و1/صفر.
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